© foto di Pietro Lazzerini

La Nuova Sardegna di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Nainggolan oggi a Cagliari". Lunedì le visite mediche per il belga che torna per dare il via a una nuova avventura in rossoblù. Una scelta di cuore per stare vicino alla moglie e per vivere al meglio la propria professione. In dirittura d'arrivo anche le trattative che portano a Nandez e Defrel.