L'apertura de La Repubblica: "2 giugno, allarme destra"

vedi letture

"2 giugno, allarme destra". Questo il titolo di apertura de La Repubblica in edicola questa mattina. Salvini, Meloni, gilet arancioni e neofascisti: mobilitazione in cento piazze per la festa della Repubblica. Polemica dopo le critiche di Confindustria al governo. Gualtieri: "Da Bonomi un attacco ingeneroso". Intanto Zangrillo è sicuro: "Il virus non esiste più". Gli scienziati: "Falso, parole pericolose".