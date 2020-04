L'apertura de La Repubblica: "600 euro, attendere prego"

"600 euro, attendere prego". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Repubblica in edicola questa mattina. Tutti a casa almeno fino a Pasquetta. Conte chiarisce: "No all'ora di passeggio con i bambini". Piano per un test di massa che - si legge - individui gli immuni. Bonus per le partite Iva, crolla subito il sito dell'Inps. Tridico cerca una difesa: "Colpa degli hacker".