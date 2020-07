L'apertura de La Repubblica: "Aiuti, il caso Italia divide l'Ue"

"Aiuti, il caso Italia divide l'Ue". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Repubblica in edicola questa mattina. Conte cerca la sponda di Macron: "Accordo subito o finiamo nella tempesta". Poi attacca l'Olanda: "Non rispetta le regole". Intervista al consigliere della Merkel, Lars Feld: "Dovete fare riforme vere, non come il decreto Semplificazioni". Regionali, Di Maio scarica Sansa in Liguria. Dubbi anche di Grillo.