L'apertura de La Repubblica: "All'Italia 172 euromiliardi"

"All'Italia 172 euromiliardi". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Repubblica in edicola questa mattina. Accordo a Bruxelles: via libera al Ricovery Fund. Aiuti a fondo perduto e prestiti, ma in arrivo a primavera 2021. Si riapre la partita MES, Conte: "Una nostra vittoria. Però bisogna stringere i tempi". Lombardia, ancora troppi contagi. Caccia ai commissari per l'esame di maturità.