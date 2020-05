L'apertura de La Repubblica: "Cassa integrazione, 7 milioni in fila"

"Cassa integrazione, 7 milioni in fila". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Repubblica in edicola questa mattina. Il dramma del lavoro: in aprile, 835 milioni di ore di sostegno ai salari. Polverizzato il record negativo del 2009. Quattro milioni - si legge - aspettano ancora un sussidio. E novantamila tra bar e ristoranti non hanno riaperto.