L'apertura de La Repubblica: "Chiudere le discoteche"

vedi letture

"Chiudere le discoteche". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Repubblica stamattina. Piano del governo di fronte all'aumento dei contagi tra i giovani, ma Regioni e gestori si oppongono. Tamponi per chi rientra da Spagna, Grecia, Croazia e Malta. Scuola, non tutti i banchi a settembre. Intervista con Monti: "All'Oms per rafforzare la Sanità dopo l'epidemia".