L'apertura de La Repubblica: "Crisi di nervi nella Lega"

"Crisi di nervi nella Lega". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Repubblica questa mattina. Zaia e Giorgetti sempre più distanti da Salvini. Il governatore irritato per le giravolte del leader sulla pandemia. Rischio scissione: da lombardi e veneti no al partito nazionale. Governo, 5S contro Spadafora per la riforma dello sport. Intervista con Virginia Raggi: "Mai un museo del fascismo".