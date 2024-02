L'apertura de La Repubblica di Firenze: "Fiorentina, avanti tutta: Belotti subito in campo"

L'arrivo di Belotti dalla Roma va a rinforzare la Fiorentina e regala una carta in più a Italiano per l'attacco viola. Secondo la prima pagina dell'edizione di Firenze de La Repubblica in edicola oggi, il tecnico dei gigliati è pronto a lanciare il Gallo già questa sera nell'anticipo di Lecce: "Fiorentina, avanti tutta: Belotti subito in campo", il titolo scelto.