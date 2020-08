L'apertura de La Repubblica: "Draghi sorprende il governo"

"Draghi sorprende il governo". Questo il titolo in apertura in prima pagina de La Repubblica di stamani. L'ex presidente della Bce al Meeting di Rimini: "Il debito creato dalla pandemia graverà sui giovani. Non priviamoli del futuro con la politica dei soli sussidi, che finiranno". Bonomi: "Ora servono risposte". Scuola, la rivolta dei banchi: "Senza non si riparte". No ai test rapidi.