L'apertura de La Repubblica: "Europa chiusa al mondo"

vedi letture

"Europa chiusa al mondo". Questo il titolo di apertura de La Repubblica in edicola questa mattina. Ingressi proibiti, oggi l'area Schengen diventa una fortezza antivirus. Macron blinda la Francia: è una guerra. Disastro per le Borse, sprofonda Wall Street. Il decreto: congedo parentale al 50% e 100 euro in più a chi va al lavoro. Decessi oltre quota 2.000, ma trend dei contagi in lieve ribasso. Negli USA primo vaccino sperimentato su una donna.