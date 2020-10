L'apertura de La Repubblica: "Europa, l'onda del Covid abbatte 10 milioni di posti"

"Europa, l'onda del Covid abbatte 10 milioni di posti". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Repubblica questa mattina. I dati sul crollo dell'occupazione. Patto del governo da 17 miliardi per rilanciarla con sgravi per i giovani e per il Sud. Le misure anti virus: fuori dalla quarantena con un solo tampone, test rapidi per chi ha avuto contatti con un contagiato.