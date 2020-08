L'apertura de La Repubblica: "Fed, svolta anti-crisi"

"Fed, svolta anti-crisi". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Repubblica stamattina. I tassi resteranno bassi per anni: mossa USA per salvare l'occupazione nei giorni chiave delle presidenziali. Bini Smaghi: "La Bce rischia di essere spiazzata, è importante che Roma non sprechi il Recovery Fund". La maggioranza trova l'accordo sulla rete unica Tim-Open Fiber.