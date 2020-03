L'apertura de La Repubblica: "Forza italiani"

vedi letture

"Forza italiani". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Repubblica in edicola questa mattina. Dieci milioni di lavoratori - si legge - già in crisi da virus. Partite Iva: il bonus sale a 800 euro. Intanto migliorano i dati su contagiati e guariti. Conte è sicuro: "Debito comune Ue per ricostruire". Le previsioni parlano di blocco fino a maggio.