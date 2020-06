L'apertura de La Repubblica, Gualtieri: "Meno vincoli sul lavoro a termine"

"Meno vincoli sul lavoro a termine". Queste le parole di Roberto Gualtieri nell'apertura in prima pagina de La Repubblica questa mattina. I contratti sono 2,6 milioni. Il piano del Pd: prorogare oltre i 24 mesi quelli in scadenza. Malumori nel M5S. Il ministro: "Non si può mantenere all'infinito il blocco dei licenziamenti, poi incentivi a chi non taglia i posti". Accise e rimborsi, Confindustria presenta il conto al governo".