L'apertura de la Repubblica: "Guardia civica per la fase 2"

"Guardia civica per la fase 2". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione de la Repubblica in edicola stamani sui controlli anti contagio: "Via all'arruolamento di 60 mila volontari gestiti dai Comuni, bando per cassintegrati e chi ha il reddito di cittadinanza. Allarme movida: si temono focolai tra i giovani e al Sud. Professori scettici sul piano scuola: così bisogna cambiare le classi".