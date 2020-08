L'apertura de La Repubblica: "Il governo ferma le danze e imbavaglia la movida"

vedi letture

"Il governo ferma le danze e imbavaglia la movida". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Repubblica. Da oggi stop ai balli in discoteca in tutta Italia e mascherine obbligatorie dalle 18 alle 6 nei luoghi pubblici anche all'aperto fino al 7 settembre. I gestori in rivolta: "Perdiamo 4 miliardi di fatturato, ricorso al Tar". Speranza: "I giovani ci aiutano o a rischio l'inizio della svolta".