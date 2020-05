L'apertura de La Repubblica: "Il Primo Maggio del lavoro perduto"

"Il Primo Maggio del lavoro perduto". Questo il titolo di apertura de La Repubblica in edicola questa mattina. Economia: il PIL crolla, occupazione in crisi. Landini: "Rivediamo lo smartwork". Governo: Renzi sfida Conte in Senato, ma non lascia la maggioranza. Fondi europei: così l'Italia cerca di superare la clausola di vigilanza sul MES.