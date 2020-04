L'apertura de La Repubblica: "Il profondo rosso del nostro virus"

vedi letture

"Il profondo rosso del nostro virus". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Repubblica in edicola questa mattina. Gli esperti dell'authority sui conti pubblici prevedono un crollo mai registrato nella storia del Paese: "Ripresa soltanto a fine epidemia". Il PIL rischia il -15% nel primo semestre del 2020. Nessun vantaggio dal fisco, sono infatti previste minori entrate per almeno 26 miliardi. Allarme cassa integrazione: i pagamenti sono in ritardo. Domani l'Italia si presenterà al vertice Ue con l'economia a picco e lo spread che sale. Conte apre al MES: "Vedremo come sarà". De Rita: "Serve lo spirito del Dopoguerra".