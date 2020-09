L'apertura de La Repubblica: "Il virus non frena il voto"

"Il virus non frena il voto". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Repubblica stamattina. Nel primo giorno buona l'affluenza alle urne: alle 23 di ieri i votanti sfioravano il 40%. In testa Veneto e Toscana. Tutto regolare ai seggi che restano aperti fino alle 15. Scuola, piano del ministro Speranza: "Cinque milioni di test rapidi in classe".