L'apertura de La Repubblica: "Italia spezzata"

"Italia spezzata". Questo il titolo di apertura de La Repubblica in prima pagina in edicola questa mattina. Record di morti (627 in 24 ore) e contagi (4.670) nel nostro Paese. Nel giorno più nero del Coronavirus chiude New York. Bloccata tutta la Silicon Valley. La Ue sospende il patto di stabilità. In Italia dal Veneto alla Sicilia, da Roma a Torino, Regioni e Comuni decidono in proprio divieti, misure e orari diversi. Il governo prova a tamponare la confusione delle tante ordinanze locali. Il ministro Boccia: "Serve più coordinamento".