L'apertura de La Repubblica: "La beffa della sanatoria"

L'edizione odierna de La Repubblica titola oggi in prima pagina: "La beffa della sanatoria". Solo 9.500 dei 220.000 irregolari hanno fatto richiesta per la sanatoria proposta dalla ministra Bellanova. Braccianti e badanti: "Ci costa 500€ e i datori di lavoro si rifiutano di pagare per noi. Risponde la ministra Bellanova: "Nessun flop". E nel frattempo è tregua tra Conte e Gualtieri, con il piano per la ripresa ormai pronto.