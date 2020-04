L'apertura de la Repubblica: "La rivoluzione dei trasporti: viaggi a numero chiuso"

"La rivoluzione dei trasporti: viaggi a numero chiuso". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione de la Repubblica in riferimento alle regole per ripartire. Saranno obbligatorie per tutti le mascherina, limiti alle messe. E Gualtieri ha dichiarato che verranno dati 155 miliardi per le imprese.