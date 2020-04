L'apertura de La Repubblica: "La sbandata lombarda"

vedi letture

"La sbandata lombarda". Questo il titolo di apertura de La Repubblica in edicola questa mattina. Giuseppe Sala, sindaco di Milano, è polemico: "Il governatore passa dal terrore al liberi tutti". Palazzo Chigi non ha dubbi: "Un errore". Intanto un terzo dei contagiati e oltre la metà dei decessi in Italia è in Lombardia, la procura indaga in Regione per i morti del Trivulzio. Ma Fontana: "Ripartiamo il 4 maggio". Poi, in nottata, frena.