L'apertura de La Repubblica: "La scuola è finita"

"La scuola è finita". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Repubblica in edicola questa mattina. Ripresa a settembre, ci vogliono almeno tre miliardi - si legge - per garantire la sicurezza. Nel frattempo emergenza virus a Milano dove i contagi non calano. Oggi le prime riaperture. Macron all'UE: "Serve più audacia".