L'apertura de La Repubblica, Lamorgese: "Siate responsabili. Sono i giorni cruciali"

"Siate responsabili. Sono i giorni cruciali". Queste le parole della ministra Luciana Lamorgese in apertura della prima pagina de La Repubblica questa mattina. Appello agli italiani da parte della donna: "Restate in casa, solo così possiamo fermare il virus". Pronta un'altra stretta. Ieri il record di morti: 475, mai successo neppure in Cina. Crescono i guariti. Sos Lombardia. Nuova missione per 7.000 soldati. Allarme per spread e Btp. Riunione d'emergenza della Bce.