L'apertura de La Repubblica: "Lavoro, il conto del virus lo pagano i più giovani"

"Lavoro, il conto del virus lo pagano i più giovani". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Repubblica in edicola questa mattina. L'Istat fotografa il dramma degli under 25 dopo la pandemia: la disoccupazione sale al 23,5%. Cancellati in un anno 600.000 contratti a termine. E nel mondo uno su sei ha perso il posto. Il flop dei centri per l'impiego: costano, ma non creano opportunità.