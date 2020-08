L'apertura de La Repubblica: "Lavoro, meno tasse al Sud"

"Lavoro, meno tasse al Sud". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Repubblica in edicola questa mattina. Alle aziende per dieci anni taglio del 30% sui contributi da versare. L'intervento finanziato con il Recovery Fund. Compromesso sui licenziamenti: via il blocco da metà novembre solo per le imprese che avranno esaurito cassa integrazione. Lega, ribellione dei nordisti: "Noi al voto con il vecchio simbolo".