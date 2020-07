L'apertura de La Repubblica: "Le culle vuote del virus"

"Le culle vuote del virus". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Repubblica in edicola questa mattina. L'allarme dell'Istat: previste almeno 10.000 nascite in meno, le famiglie hanno paura del futuro. Risalgono i contagi, nuovi focolai e dati preoccupanti in Veneto, Lazio ed Emilia-Romagna. Zaia: "Ci sono troppi irresponsabili, adesso inasprirò le regole".