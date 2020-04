L'apertura de La Repubblica: "Mani pulite sul Trivulzio"

"Mani pulite sul Trivulzio". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Repubblica questa mattina. A Milano l'istituto ammette i morti per virus. Commissione d'inchiesta con Gherardo Colombo. Nel frattempo in Italia meno di 1.000 nuovi positivi per la prima volta. Piano in due mosse per allentare le misure. Conte all'Ue: "Coronabond o niente accordo".