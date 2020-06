L'apertura de La Repubblica: "Mattarella chiede unità. Ma la destra va in piazza"

"Mattarella chiede unità. Ma la destra va in piazza". Questo il titolo di apertura de La Repubblica in edicola questa mattina. Appello del Capo dello Stato per il 2 giugno: "Inaccettabile che la politica si divida sul dolore". Salvini e i leader dell'opposizione manifestano in 70 città per la prima volta nella Festa della Repubblica. Meloni: "Non giustifico i gilet arancioni, ma la rabbia è reale".