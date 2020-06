L'apertura de La Repubblica: "MES, no di Conte al Pd"

"MES, no di Conte al Pd". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Repubblica questa mattina. Il premier si arrende ai Cinque Stelle e rinvia a settembre la discussione sui 36 miliardi di fondi europei per la sanità: "Non posso far cadere il governo". I falchi Ue: "Forse a Roma i soldi non servono". Ma dal Movimento via libera a riscrivere i decreti sicurezza.