L'apertura de La Repubblica: "Nuovi contagiati, la metà si è ammalata in vacanza"

"Nuovi contagiati, la metà si è ammalata in vacanza". Questo il titolo che La Repubblica dedica nell'apertura di quest'oggi in prima pagina. Non si ferma la progressione degli infetti, 1.210 nelle ultime 24 ore. Per lo più asintomatici che rientrano dal mare di Sardegna, Grecia, Spagna e Croazia. La Lombardia torna ad essere la regione più colpita. Obbligo di mascherine e posti dimezzati in aula. Così riparte l'università.