L'apertura de La Repubblica, parla Conte: "I risultati ci sono"

"I risultati ci sono". Queste le parole di Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio, che La Repubblica utilizza come titolo di apertura in prima pagina questa mattina. Per il terzo giorno di fila calano i contagi, ma sono ancora in crescita i morti. Bertolaso positivo. Varate sanzioni più severe, mentre mascherine e ventilatori sono distribuiti a singhiozzo. Nel frattempo si tratta per evitare lo sciopero generale. Il governo ai benzinai: "Non potete chiudere".