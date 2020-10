L'apertura de La Repubblica: "Record di contagi: 'Natale a rischio'"

"Record di contagi: 'Natale a rischio'". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Repubblica in edicola questa mattina. Ieri 7.332 nuovi positivi. Allo studio lockdown parziali in Lombardia e Campania. L'ombra del Paese in quarantena per le feste. Conte: "Insieme possiamo evitarla". Intanto in Francia, coprifuoco dalle 21 alle 6 per 20 milioni.