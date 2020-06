L'apertura de La Repubblica: "Record di senza lavoro. Conte si aggrappa alla Ue"

"Record di senza lavoro. Conte si aggrappa alla Ue". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Repubblica questa mattina. In un mese persi 274.000 posti, aumento shock anche degli scoraggiati che rinunciano a cercare occupazione. Il governo chiede a Bruxelles 25 miliardi del fondo Sure per potere rifinanziare la cassa integrazione. Intanto Conte: "Stati generali dell'economia". E attacca Bonomi.