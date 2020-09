L'apertura de La Repubblica: "Regionali, patto Conte-Pd per blindare il governo"

"Regionali, patto Conte-Pd per blindare il governo". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Repubblica questa mattina. Zingaretti e il presidente del Consiglio siglano l'accordo: anche in caso di sconfitta niente rimpasto. Il premier: "Cacciatemi solo se fallisco sul Recovery Fund". M5S, Grillo arriva in soccorso di Casaleggio. Virus, no a quarantena breve e più posti sui treni.