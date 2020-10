L'apertura de La Repubblica: "Scontro Usa-Vaticano sulla libertà di fede in Cina"

"Scontro Usa-Vaticano sulla libertà di fede in Cina". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Repubblica stamane. La scelta della Santa Sede di dialogare con Xi Jinping apre un caso. Il segretario di Stato, Pompeo, a Roma: "No a patti con il regime". Il Papa non lo riceve e scrive a Pechino. Conte e Di Maio: "Con Washington sul 5G". Due monsignori accusano Becciu per la corruzione nella Curia.