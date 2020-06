L'apertura de La Repubblica: "Scuola, lotta di classe"

"Scuola, lotta di classe". Questo il titolo di apertura de La Repubblica in prima pagina questa mattina. Professori e famiglie in rivolta per la mancanza di un piano di riapertura. Manifestazioni in 60 città. Palazzo Chigi in soccorso di Azzolina: sul tavolo almeno 500 milioni per un'intesa con le Regioni. Lavoro, in un anno costrette a lasciarlo 37.000 neomamme.