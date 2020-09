L'apertura de La Repubblica: "Scuola, partenza in salita"

"Scuola, partenza in salita". Questo il titolo di apertura de La Repubblica in prima pagina questa mattina. Ritorno in classe dopo sei mesi. Ma uno studente su tre resta a casa. Aule chiuse al Sud fino al 24. Ritardi su banchi e mascherine. Conte: "Ci saranno disagi, ma sono emozionato anche io". Parla Arcuri: "Investiremo in due aziende italiane per la cura del virus".