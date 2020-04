L'apertura de La Repubblica: "Se ne riparla il 4 maggio"

"Se ne riparla il 4 maggio". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Repubblica nella sua edizione odierna. Conte chiarisce i dubbi: "Quasi tutto chiuso per altri 23 giorni". Blindata la Pasqua. La discesa è lenta, più malati e morti (105 i medici, 28 gli infermieri). Fase 2, i criteri per riaprire: subito librerie, agricoltura, mobilifici. Per ultime le scuole, le palestre, i ristoranti, i bar e i parrucchieri. Della Valle: "Dal governo misure giuste, ma serve solidarietà".