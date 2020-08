L'apertura de La Repubblica, segretario Cgil: "No ai licenziamenti o si rischia scontro sociale"

"No ai licenziamenti o si rischia lo scontro sociale". Queste le parole di Maurizio Landini in apertura in prima pagina de La Repubblica questa mattina. Intervista al segretario della Cgil: "Proroga del blocco al 31 dicembre, pronti allo sciopero generale". Governo diviso, poi l'ipotesi di un compromesso a fine novembre. Le imprese: "Economia pietrificata". Di Maio al Pd: "Sì alla legge elettorale, non abbiamo bisogno di Forza Italia".