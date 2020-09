L'apertura de La Repubblica: "Sfida al Papa in Vaticano"

"Sfida al Papa in Vaticano". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Repubblica stamane. Inchiesta sui fondi scomparsi, il cardinale Becciu dopo la rimozione dall'incarico attacca Francesco: "Per lui sono pronto a morire, ma su di me ha sbagliato. Spero che non si faccia manipolare". Così monsignori e banchieri svuotavano le casse di San Pietro.