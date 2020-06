L'apertura de La Repubblica su Zanardi: "La battaglia di Alex"

"La battaglia di Alex". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Repubblica in edicola questa mattina su Zanardi. Il campione perde il controllo della handbike durante una gara in val d'Orcia e viene travolto da un camion. Ora è in terapia intensiva a Siena dopo un'operazione alla testa: "E' in condizioni molto gravi". Il testimone: "Aveva sete. Poi ha iniziato la discesa e alla curva ha sbandato".