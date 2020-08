L'apertura de La Repubblica sullo scandalo dei bonus: "Mai più ai parlamentari"

"Lo scandalo dei bonus. 'Mai più ai parlamentari'". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Repubblica in edicola questa mattina. Norma retroattiva del governo per far restituire i soldi anche a consiglieri regionali e sindaci delle grandi città. Nessuno dei 5 onorevoli esce allo scoperto. I 5S: "Rinunciate alla privacy". Indagine della Lega tra gli eletti. Raggi: "Mi candido a Roma. Dubbi dei grillini dopo il no del Pd".