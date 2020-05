L'apertura de La Repubblica, task force scientifica governo: "Se il virus torna, chiudiamo"

"Se il virus torna, chiudiamo". Queste le parole della task force scientifica del governo in apertura in prima pagina su La Repubblica stamane. L'avviso in caso di peggioramento della situazione: "Pronti a una marcia indietro". Inizia la Fase 2: dal lavoro ai trasporti, oggi l'Italia comincia a riaprire. Appello di Conte: "Servono responsabilità e senso civico". Le prossime tre settimane saranno decisive per il futuro del premier. Intanto via ai test per 150.000: ma non garantiscono l'immunità.