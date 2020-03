L'apertura de La Repubblica: "Tutto chiuso, anzi no"

"Tutto chiuso, anzi no". Questo il titolo di apertura in prima pagina quest'oggi de La Repubblica. Vietato - si legge - spostarsi da una città all'altra, basta fughe al Sud. Lieve calo di contagi. Serrata delle aziende, molte deroghe dal governo. I sindacati: "Pronti allo sciopero". Boom in Usa, Merkel in isolamento.