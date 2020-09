L'apertura de La Repubblica: "Via la mascherina in aula"

"Via la mascherina in aula". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Repubblica stamane. Le autorità sanitarie potranno imporla in caso di risalita dei contagi. Le nuove linee guida del Cts: autobus pieni all'80%, in metropolitana telecamere 'intelligenti' anti-assembramenti. Precipita il PIL: -12% per il peso del lockdown.