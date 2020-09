L'apertura de La Repubblica: "Virus, gelo sul vaccino"

"Virus, gelo sul vaccino". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Repubblica stamane. Volontario si ammala, stop alla sperimentazione del farmaco italo-inglese. Si rischia un ritardo di sei mesi. Scuola, smart working per i genitori con i figli in isolamento. "Trump negò la verità sul Covid". Lui confessa: "Non volevo il panico".