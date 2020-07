L'apertura de La Repubblica: "Virus, l'Italia si arrocca"

vedi letture

"Virus, l'Italia si arrocca". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Repubblica. Chiusi l'ingresso e i voli, diretti e indiretti, a chi arriva da 13 Paesi in emergenza. Vince la linea del ministro Speranza: "Non possiamo verificare tutto". Ansia per 900 bengalesi arrivati a Roma. Raggiunti i 12 milioni di contagi nel mondo. E la Lamorgese: "Sarà un autunno di crisi e tensioni sociali".